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    Гаджиев: «Нужно составить договор о сотрудничестве с «Зенитом»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал то обстоятельство, что в пермском клубе выступают несколько воспитанников «Зенита».

    «Я вообще хочу сделать предложение «Зениту» о сотрудничестве. Нужно составить договор или соглашение между нашими клубами о предоставлении игровой практики воспитанникам зенитовской академии. Вы правильно сказали, что у нас сразу пять человек с петербургским прошлым – кто-то играет постоянно, кто-то, ну, скажем так, чуть меньше», – сказал Гаджиев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.04.2016 01:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +208

      renepjd 7 апреля 2016, 11:38

      Отличная идея!
      Жалко только, что там поле искусственное

      2
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Kot Begemot 7 апреля 2016, 10:41

      типа пошутил)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 апреля 2016, 10:38

      И "умрет" Амкар, как клуб!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 7 апреля 2016, 10:19

      да обидно блин. в зените в основе ни одного местного. миша керж и слава. всё((

      2
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      ...
      Рейтинг: +73

      KarkkiNik > hmelarj 7 апреля 2016, 11:36

      Скамеечник и ветеран в глубоком запасе- зашибись играют воспитанники.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 апреля 2016, 08:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Соглашение о чём? Что у Зенита появится ещё один фарм-клуб? )

      -4
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 7 апреля 2016, 07:50

      Бред

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 апреля 2016, 06:35

      смысла нет

      -3
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