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Лига чемпионов. «Вольфсбург» обыграл «Реал»

6 апреля 2016, 23:36
24

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Вольфсбург» оказался сильнее «Реала» благодаря голам Рикардо Родригеса и Максимилиана Арнольда – 2:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Вольфсбург (Германия) – Реал (Испания) – 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Родригес (с пенальти), 18; 2:0 – Арнольд, 25.

Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Виейринья, Энрике (Треш, 78), Густаво, Гилавоги, Арнольд, Дракслер, Шюррле (Крузе, 83).

Реал: Навас, Данило, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Иско, 60), Кроос (Хамес Родригес, 84), Бэйл, Роналду, Бензема (Хесе Родригес, 41).

Предупреждения: Виейринья, 18; Бенальо, 56; Густаво, 60; Арнольд, 70; Бэйл, 70.

Судья: Джанлука Рокки.

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Вольфсбург Реал
Комментарии (24)
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deinego77@yandex.ru
1459975293
Неожиданно!
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meha
1459975380
где же ваш роналдо?вахахахахха
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nikurit
1459975744
не зря я на волков соточку поставил
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Сансей
1459975767
Так классно смотреть как реал на коленках играет на 8==Э флейте!!!
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rusti2006
1459976399
Волков с заслуженной победой!
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msbleff
1459976435
ожидаемо было
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LokoBars
1459976555
Реал смотрелся очень слабо и отмазка про "выложились в классико" не прокатит..Бэйл, Каземиро, Данило просто ужас..Вольфсбург при этом не показал чего-то выдающегося, но этого хватило для того чтобы без вариантов обыграть Мадрид.
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vanesss1981
1459976627
Волки позорные!
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riat
1459978882
Вышли на раслабоне ,типа щас мы Волков раскатаем , да не тут то было ! А собраться так и не смогли ! Зидан видать не важный мотиватор !!! Чё то мне подсказывает ,что можем и не пройти !!! Данило,Бейл ,Каземиро в топку !!!
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Zubo
1459985622
Ну вот, сотни миллионов потрачены на трансферы а результат на лицо, испанский нацпроэкт нужно распускать
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