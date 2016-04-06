Лига чемпионов. «Вольфсбург» обыграл «Реал»

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Вольфсбург» оказался сильнее «Реала» благодаря голам Рикардо Родригеса и Максимилиана Арнольда – 2:0.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Вольфсбург (Германия) – Реал (Испания) – 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Родригес (с пенальти), 18; 2:0 – Арнольд, 25.
Вольфсбург: Бенальо, Данте, Налдо, Родригес, Виейринья, Энрике (Треш, 78), Густаво, Гилавоги, Арнольд, Дракслер, Шюррле (Крузе, 83).
Реал: Навас, Данило, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Иско, 60), Кроос (Хамес Родригес, 84), Бэйл, Роналду, Бензема (Хесе Родригес, 41).
Предупреждения: Виейринья, 18; Бенальо, 56; Густаво, 60; Арнольд, 70; Бэйл, 70.
Судья: Джанлука Рокки.
Источник: Бомбардир.ру