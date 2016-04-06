Тухель: «Благодаря Клоппу многие узнали о существовании «Боруссии»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Ливерпуля» лестно отозвался о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«Благодаря Клоппу многие узнали о существовании «Боруссии». Буду крайне удивлен, если наши болельщики не окажут ему теплое приветствие. Важно не то время, которое он проработал в клубе, а вклад, который внес.

Клопп всегда хочет побеждать. Конечно, Юрген заслуживает теплого приема, но он не окажет «Боруссии» никакого милосердия», – отметил Тухель.