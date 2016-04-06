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    Бышовец: «Руководству «Динамо» не стоило отпускать всех опытных легионеров»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец назвал возможные причины неудач бело-голубых в нынешнем сезоне.

    «Проблема сегодняшнего «Динамо» в том, что на каком-то этапе руководству клуба и тренерскому штабу не хватило терпения и последовательности. Была концепция построения новой команды, но потом переключились на вот эти приглашения, на попытку закрыть позиции новичками, отодвинув молодежь. И второе: нужно дать возможность Кобелеву работать и все исправить.

    Возможно, не стоило летом отпускать всех опытных легионеров. Нужно было часть из них оставить, чтобы они своей игрой привлекли внимание зарубежных клубов. Это стало бы для них мотивацией. А молодые, выступая вместе с иностранцами, набрались бы опыта. Теперь же место молодежи заняли новички. Но пока они не вписались в команду, да и назвать их выдающимся усилением нельзя», – подчеркнул российский специалист.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2016 14:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Xiler 6 апреля 2016, 19:04

      Дела идут плохо, ищи крайнего)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 15:56

      Уже поздно)))

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 6 апреля 2016, 15:40

      Черчесова уволили перед началом чемпионата отличного тренера,теперь получайте за свой понос тухлое руководство!

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux > meiram 6 апреля 2016, 22:00

      Он вор вместе с Аджоевым. Только из-за них Динамо сейчас в жопе.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 апреля 2016, 14:42

      Черчесова не надо было отпускать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > woyser 6 апреля 2016, 22:00

      Он вор вместе с Аджоевым. Только из-за них Динамо сейчас в жопе.

      0
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