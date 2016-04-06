Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лодыгин: «Победа над ЦСКА придала нам запредельной мотивации»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин после победы над ЦСКА рассказал о шансах петербургской команды на золотые медали российской Премьер-лиги.

    Насколько эта победа приблизила «Зениту» путь к золоту?

    – Задачу она не облегчила. Но психологически очень помогла – мотивация стала просто запредельной. Ну и, разумеется, нельзя забывать о том, что мы сократили отставание от ЦСКА на три очка, от «Ростова» – на четыре. Вот это очень важно!

    До сих пор мы с конкурентам синхронно ошибались, «Зенит» терял очки в самые неподходящие моменты – взять хотя бы прошлый год. А сейчас стали, наконец, пользоваться осечками соперников, настигаем лидеров потихоньку. Вот всего четыре очка остается. А это уже приемлемая дистанция.

    – Впереди у «Зенита» матч с «Амкаром» в Перми. Там добиться успеха ненамного легче, чем взять три очка у ЦСКА…

    – Именно. Такие победы, как над армейцами, отличаются еще и тем, что нужно обязательно выигрывать в следующем туре. Потому что, если берешь верх над принципиальным соперником, а в следующей встрече делаешь ничью или уступаешь, например, тому же «Амкару», ощущения теряются сразу же. Как будто и не побеждали…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2016 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 20:22

      Господи помоги Амкару

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 6 апреля 2016, 19:58

      Зенит - красиво играет. Приятно смотреть. Не всегда все получается, но игра смотрится.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 6 апреля 2016, 15:33

      А после Бенфики - вы уехали в Разлив

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 6 апреля 2016, 14:31

      Ой, Юра не гони лошадей! Валидольный, ты наш!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11