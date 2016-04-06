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    Мутко: «РФПЛ нуждается в честном и беспристрастном судействе»

    Глава РФС Виталий Мутко дал комментарий по поводу отстранение до конца сезона бокового арбитра встречи 22-го тура РФПЛ «Ростов»«Спартак» (2:0) Рашида Абусуева.

    «В конце сезона нужно честное и беспристрастное судейство. Тот, кто этого не понимает, будет отдыхать. Никто не собирается никого ни в чем прощать. Это не касается каких-то конкретных клубов, так будет со всеми. Каждый случай будет внимательно рассматриваться. Если человек не будет справляться, его нужно менять.

    Никто не спорит, что бывают ошибки. Но когда ты в трех метрах стоишь, перед тобой человек в офсайде стоит, а ты не поднимаешь флаг, какое решение надо найти? Лапочкин не видел момент и не мог отменить решение, к нему никаких вопросов. У него, оказывается, вообще раньше была другая бригада, а теперь вот новая.

    Судейством управляет соответствующий орган в РФС. Какое отношение к Лапочкину имею я?», – сказал Мутко.

    Напомним, судейским комитетом РФС было принято решение об отстранении до конца сезона арбитров поединка в Ростове Сергея Лапочкина и Рашида Абусуева. Отметим, что дисквалификация Лапочкина носит условный характер.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2016 00:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 6 апреля 2016, 18:56

      Ростов выиграл по делу. Мутко так переживает за спартак. Сколько было ошибок за сезон - молчал.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 апреля 2016, 13:55

      Мутко !!! Стыдно говорить такие слова взрослым мужикам, или ты не видишь
      двойные стандарты по отношению к разным клубам. Если не видишь, то
      посмотри все спорные моменты в течение всего чемпионата и может быть,
      что-то поймешь.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 апреля 2016, 12:37

      Мне одному кажется что Слуцкому 1место пообещали за сборную?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      David Kipiani 6 апреля 2016, 09:58

      Если бы в подобном положении Ростов бы проиграл? Мутко вопил бы?

      1
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      ...
      Рейтинг: +12

      David Kipiani > kniazevski 7 апреля 2016, 10:25

      Это не его привилегия судей разносить, есть федерация футбола. А если САМ МИНИСТР спорта ввязался, то не спроста все это

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 апреля 2016, 09:32

      Да уж, хоть перед ЧМ пару честных чемпионатов провести надо...

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 апреля 2016, 09:04

      как конебомжи запищали, что их курятник разворошили)))))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 апреля 2016, 08:43

      Не только РФПЛ, но и вся РФ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 6 апреля 2016, 08:31

      Введите видео повторы как в хоккее и вопросы будут закрыты.

      2
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 апреля 2016, 08:21

      Вот так поворот !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 апреля 2016, 07:45

      А кто довел до такого состояния в судействе? Стыдоба...

      2
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