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    Мбенгуе выбыл на месяц, получив травму на тренировке

    Нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе будет вынужден пропустить около месяца по причине повреждения, полученного во время тренировки. Медосмотр в Германии показал, что сенегальцу не обойтись без хирургического вмешательства. В среду шестого апреля Мбенгуе предстоит операция на мениске. По предварительным прогнозам, восстановление игрока займет три-четыре недели.

    Таким образом, Мбенгуе не сможет помочь грозненцам в играх ближайших туров с «Уфой», «Краснодаром», «Рубином» и «Крыльями Советов».

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    05.04.2016 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 6 апреля 2016, 06:10

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