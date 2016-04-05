Конте грозит полгода тюремного заключения

Наставнику сборной Италии Антонио Конте грозит условное тюремное заключение сроком на шесть месяцев. Именно такую меру наказания требует для него кремонский прокурор Роберто Ди Мартино за умалчивание о попытке организации договорного матча между «Сиеной» и «Альбинолеффе» в 2011-м году.

Кроме того, итальянский специалист может быть оштрафован на восемь тысяч евро. Решение по данному делу, по всей видимости, будет вынесено в середине мая.

Напомним, что этим летом Конте по завершении Евро-2016 возглавит «Челси», с которым уже подписал контракт.