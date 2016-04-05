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  • Ван Гаал получит 100 миллионов от «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы

Ван Гаал получит 100 миллионов от «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы

5 апреля 2016, 13:34
10

«Манчестер Юнайтед» выделит главному тренеру команды Луи ван Гаалу 100 миллионов евро на летнюю трансферную кампанию «красных дьяволов» по укреплению состава.

Как сообщает источник, руководство «МЮ» продолжает оказывать доверие голландцу и уже предоставило ему гарантии продолжения сотрудничества. Отмечается, что главной целью манкунианцев на трансферном рынке этим летом будет подписание нового форварда. В качестве одного из основных кандидатов на эту позицию рассматривается нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, за которого «Манчестер Юнайтед» может выложить порядка 70 миллионов евро.

Источник: Telegraaf.nl
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Лукаку Ромелу ван Гаал Луи
Комментарии (10)
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Kulimen
1459855468
Прикольно,что сегодня была новость о том,что Челси он в 50 обойдется.
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Deniskl
1459857423
100 млн евро- это вроде много, но если купят Лукаку за 70 млн, то считай трансферная компания тут же и закончилась. А на 30 млн можно купить много Дзюбиньо и Кокориньо
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DmitriM
1459859735
Пусть освободит пост, а трансферами должен Моуриньо уже заниматься...
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nim-
1459860271
Философия - штука сложная.
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de bruyne
1459860517
Гюндагана кавани и ройс... и нани заберите обратно
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shmag
1459861853
ох сколь же он уже потратил...теперь еще дадут
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Tri
1459863597
В следующем сезоне за выживание бороться будут. ван Гаал не тренер, его только деньги интересуют. За Лукаку 70 млн. это бред, распил будет, ван Гаал неплохо хапнет.
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В@НЬК@
1459868185
у них по ходу деньги никогда не кончаться))
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enhtur
1459870015
ЛВГ когда будет отправлен в отставку если в летные трансферы получит 100 миллионов ????
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