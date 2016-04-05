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    Силкин вернется в «Динамо» на административную должность

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин сообщил, что вернется в клуб для работы на одной из административных должностей.

    «Ситуация изменилась. Руководство обратилось ко мне по поводу возвращения в клуб. Вернусь в ближайшее время, но на административную должность, а не на должность главного тренера», – проинформировал 55-летний специалист.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги «Динамо» после 22 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2016 13:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Outlaw 5 апреля 2016, 13:22

      все по кругу )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 апреля 2016, 13:10

      Кобелев тоже сначала Дирехтором шел ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras > FanatSerj 5 апреля 2016, 17:30

      Вот именно! Почему то тоже такая мысль!

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