В Китае готовы отдать за Диего Косту 90 миллионов

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить свою карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает The Sunday Times, в услугах испанца заинтересованы два азиатских клуба, которые оба готовы предложить за трансфер форварда сумму размером в 90 миллионов евро. Отмечается, что если переход состоится, Коста станет самым дорогим приобретением в истории континента.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в ближайшее летнее трансферное окно испанский нападающий, вероятнее всего, покинет «Челси». В осуществлении перехода заинтересованы и клуб, и футболист. Наиболее очевидным вариантом продолжения карьеры Косты назывался мадридский «Атлетико».