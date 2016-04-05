Рахимич: «Слуцкий в игре с «Зенитом» делал все возможное для победы, но то был не день ЦСКА»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился своими мыслями о поражении армейцев от «Зенита» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

— Как так выходит: готовятся-готовятся люди к главной игре сезона, выходят на поле – и пшик?

— Это всегда трудно объяснить. Когда я играл, такое тоже бывало: готовишься по максимуму, хочешь выиграть, как никогда, а выходишь — и абсолютно ничего не получается. Знать бы, как с этим бороться – всегда побеждали бы. Но такой всепобеждающей команды нет не только у нас – в мире.

— Вас в свое время часто отряжали на нейтрализацию лидера соперника. Такого, как Халк, можно удержать?

— Если у тебя идет игра, удержать можно любого. И в принципе Вернблум с Халком справлялся. А голы получились нелогичными – один после грубой ошибки в центре поля, другой в результате рикошета при «стандарте». Тут еще и элемент везения сказался – хотя, впрочем, оно пришло к «Зениту» не просто так, питерцы в этот день играли лучше.

— А ЦСКА создал по сути всего один момент…

— Это действительно так. Но я вам вот что скажу: забей в том моменте Вася Березуцкий и все могло развернуться в другую сторону. Футбол – такая игра, что один, даже случайный, эпизод способен перевернуть весь ход матча.

— Насколько это вообще тяжело – переломить неудачно складывающуюся игру?

— Тяжело. В таких случаях без везения не обойтись. А лучшее средство всегда – гол. Пусть даже не самый логичный. Матч в Санкт-Петербурге был крайне тяжелым еще и потому, что состоялся сразу после сборных. Тот же Муса, который был лучшим в ЦСКА в последних играх, лидером команды, после нескольких перелетов был явно не в своей тарелке, остальные тоже вернулись в клуб в разном состоянии и настроении. Это не оправдание – зенитовцы тоже были в своих национальных командах, но когда не пошло при таких обстоятельствах, переломить игру еще труднее, чем обычно.

— Какова в подобной ситуации роль тренера? Он может как-то встряхнуть подопечных?

— Это далеко не всегда в его силах. Леонид Викторович Слуцкий – отличный тренер и мне кажется, что в воскресенье он делал все возможное. Но то был не день ЦСКА.