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    Агент: «Думбия любит ЦСКА, «Роме» и армейцам не удалось договориться зимой, поэтому он не вернулся»

    Агент нападающего «Ньюкасла» Сейду Думбия, права на которого принадлежат итальянской «Роме», Жан-Бернар Бейтризон рассказал о будущем своего клиента.

    «Сейчас нет никакой точной информации. Позже примем решение по поводу будущего Сейду. Он пропустил последний матч по состоянию здоровья. Естественно, что он любит ЦСКА, так как играл там 5 лет. Он не вернулся в клуб зимой, так как «Роме» и ЦСКА не удалось договориться по поводу его перехода. На данный момент еще остаются матчи и после того, как они состоятся, будет более точная информация», – сообщил агент.

    Напомним, что первую половину текущего сезона Думбия провел в аренде в московском ЦСКА, за который ранее выступал с 2010 по 2014 год. До открытия зимнего трансферного окна ивуариец успел провести в составе красно-синих 21 матч, забил 11 голов и отметился пятью голевыми передачами.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2016 12:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 8 апреля 2016, 13:40

      Других футболистов , кроме Думбия нет ? Зациклились на одном нападающем.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 5 апреля 2016, 18:28

      Рома не захотела оставаться в дураках

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 апреля 2016, 16:26

      Думбия не просто,а супер стар-пора на пенсию !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 апреля 2016, 15:09

      думбия супер игрок удачи ему

      4
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 5 апреля 2016, 14:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      потому что кроме цдк он везде либо на лавке либо сосет

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > карасевщинa 5 апреля 2016, 15:30

      Ты в этих вещах специалист. Соска ты наш.

      4
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      Рейтинг: +13

      FC DUXA 5 апреля 2016, 14:10

      Это наверно сейчас самая актуальная новость!
      Они не смогли договорится ,поэтому он не вернулся))Капитан очевидность!

      0
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      Рейтинг: +33

      pandora777 5 апреля 2016, 14:04

      всегда ждем

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