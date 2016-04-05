Дзюба: «Не хочу зацикливаться на сотом мяче»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассчитывает забить свой сотый мяч в карьере в ближайшем матче.

«Хочу забить сотый мяч уже в ближайшем матче. Многие говорят, что этот мяч надо забить «Спартаку». Но я не хочу зацикливаться на этом моменте, главное, чтобы команда побеждала», – заявил Дзюба телеканалу «Наш футбол».

Отметим, что в 23-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с «Амкаром», а в 24-м туре – на домашней арене со «Спартаком».