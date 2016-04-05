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    Дзюба: «Не хочу зацикливаться на сотом мяче»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассчитывает забить свой сотый мяч в карьере в ближайшем матче.

    «Хочу забить сотый мяч уже в ближайшем матче. Многие говорят, что этот мяч надо забить «Спартаку». Но я не хочу зацикливаться на этом моменте, главное, чтобы команда побеждала», – заявил Дзюба телеканалу «Наш футбол».

    Отметим, что в 23-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с «Амкаром», а в 24-м туре – на домашней арене со «Спартаком».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 10:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 апреля 2016, 15:47

      «Не хочу зацикливаться на сотом мяче...
      потому застопорился на 99-ом»

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 апреля 2016, 15:42

      А ведь забьет сотый мяч именно спартаку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 апреля 2016, 13:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЛЕПЕТ БРЕВНИЩА ВЕСЕЛИТ))))

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 12:29

      Я бы на твоем месте вообще бы о футболе не заморачивался бы-давно понять пора-это не твое.

      -2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 апреля 2016, 12:19

      Спартаку надо забить 100 и 101 мяч

      2
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 5 апреля 2016, 12:12

      так не зацикливайся а забивай

      0
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      Рейтинг: +51

      Антон_87 5 апреля 2016, 12:07

      Надо было ЦСКА забивать.

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 5 апреля 2016, 11:59

      А Дзюба то вошёл во вкус коментарии сотни выдаёт больше Месси в десятки раз

      1
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