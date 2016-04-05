Каборе: «Кубань» так и не выплатила мне долг»

Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе признался, что хотел бы заключить полноценный контракт с «Краснодаром», за который он выступает на правах аренды.

«Самое важное – побеждать. Команда очень амбициозна, мне очень нравится играть в «Краснодаре».

У меня контракт с «Кубанью» до 2017 года, но если «Краснодар» предложит мне контракт, я останусь, это для меня в приоритете. На данный момент «Кубань» так и не выплатила мне долг, но они обещали все выплатить в ближайшем будущем», – заявил Каборе.

Арендный договор футболиста сборной Буркина-Фасо рассчитан до конца сезона. «Краснодар» имеет приоритетное право выкупа контракта 28-летнего игрока.