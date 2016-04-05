Фергюсон: «Мы наблюдали за Де Хеа, но потом появился Нойер»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о том, как было принято решение пригласить в команду вратаря Давида Де Хеа.

«Тренер вратарей Эрик Стил наблюдал за Де Хеа какое-то время, но потом в «Шальке» появился Нойер. И я думаю, что «Шальке» был бы рад продать его нам.

Так что моей проблемой был Эрик, потому что он был твердо уверен в том, что мы должны подписать Де Хеа. Я сказал: «Но ведь этот мальчишка Нойер – уже готовый футболист; он зрелый, он отлично готов физически». Эрик на это ответил: «Да, но через три года Де Хеа будет лучше». Я сказал: «Смелое заявление».

Мы с Эриком поехали посмотреть на Де Хеа в матче «Атлетико» против «Валенсии», и все стало ясно. Его подвижность, его уверенность, его скорость говорили сами за себя.

Эрик контактировал с родителями Де Хеа и был настолько непреклонен, что мне пришлось довериться ему. И я рад, что поступил так, ведь он оказался прав», – сказал Фергюсон.