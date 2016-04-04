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    «Динамо» – «Краснодар». Смолов и Подроберзкин выйдут на поле с первых минут

    Стали известны составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 22-го тура РФПЛ. В составе московской команды из-за травм не сыграют Данилкин, Денисов, Козлов и Самба, а Губочан пропустит игру из-за дисквалификации. У «Краснодара» недоступны Газинский и Торбинский

    «Динамо»: Габулов, Живоглядов, Дьяков, Хольмен, Морозов, Ещенко, Зобнин, Соснин, Драгун, Ионов, Бечирай.

    Запасные: Шунин, Лещук, Погребняк, Ташаев, Катрич, Каляшин, Кузьмин.

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Сигурдссон, Гранквист, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра, Смолов, Мамаев, Подберезкин.

    Запасные: Синицын, Дикань, Страндберг, Марков, Быстров, Жоаозиньо, Вандерсон, Ари, Лаборде.

    Напомним, что матч начнется в 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 18:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      боро27 5 апреля 2016, 00:18

      Согласен две новости с фамилией Подберезкин и в обоих ошибка!кто у вас в новостях работает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 4 апреля 2016, 19:08

      хоть бы уже заголовки перечитывали, прежде чем опубликовывать новости...

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