«Верона» на пути к третьей победе в сезоне

31-й тур итальянской серии А завершится в понедельник матчем «Болоньи» и «Вероны». Обе команды вряд ли смогут претендовать в этом сезоне на что-то серьезное, учитывая последнее место «Вероны» в турнирной таблице и чуть более высокую строчку для «Болоньи».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Болонья» – «Верона», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.