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    Слуцкий: «Такой команде, как «Зенит», нельзя предоставлять гандикап в атаке»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о результате матча 22-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Зенита» (0:2).

    «Совершили грубую ошибку при первом голе, потому что такой команде, как «Зенит», нельзя предоставлять подобный гандикап. Мы пытались переломить игру, но нам не хватило атакующего ресурса. Матч с «Ростовом» абсолютно не похож на сегодняшний», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 21:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 4 апреля 2016, 00:02

      "не хватило атакующего ресурса"..так его вообще не было сегодня!

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 3 апреля 2016, 23:16

      понравился гол от башки дзагоева...я даже не сразу понял..что произошло)))... случайный гол конечн...из разряда курьезных...)

      -2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 3 апреля 2016, 21:44

      1 в 1 как и с Ростовом!!!Хватит уже их бояться,Леня!!!

      2
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