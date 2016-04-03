Слуцкий: «Такой команде, как «Зенит», нельзя предоставлять гандикап в атаке»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о результате матча 22-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Зенита» (0:2).

«Совершили грубую ошибку при первом голе, потому что такой команде, как «Зенит», нельзя предоставлять подобный гандикап. Мы пытались переломить игру, но нам не хватило атакующего ресурса. Матч с «Ростовом» абсолютно не похож на сегодняшний», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».