Оздоев: «О сборной буду думать после того, когда решим проблемы «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился мнением о ситуации с малым количеством футболистов, которые были вызваны в сборную России.

– При Капелло в сборную вызывались, если не ошибаюсь, шесть игроков «Рубина». Сейчас представительство казанцев в сборной сократилось до минимума...

– Вызывать того или иного игрока в сборную – прерогатива тренера. Нам сейчас нужно сосредоточиться, в первую очередь, на решении клубных проблем. «Рубин» попал в непростую ситуацию и мы должны сделать все, чтобы вывести команду на новый уровень. О сборной можно будет подумать чуть позже.