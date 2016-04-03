Шишкин сравнил матч «Ростова» и «Спартака» с Эль Класико

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин в шутку сравнил матч 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:0) с Эль Класико и отметил, что испанском противостоянии болел за «Реал».

«Два Эль Класико вчера смотрел: «Ростов» – «Спартак» и «Барселона» – «Реал». Всегда болею в таких играх за мадридцев. Конечно, удивился, когда «Реал» сравнял и забил. По игре, наверное, больше доминировала «Барселона», но мадридцы вовремя воспользовались ошибками каталонцев», – отметил Шишкин.