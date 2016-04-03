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    Пономарев: «Слуцкому нужно не боятся использовать Головина в матче с «Зенитом»

    Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своих ожиданиях от игры красно-синих против «Зенита» в 22 туре российской Премьер-лиги.

    «Надеюсь, что армейцы смогут нейтрализовать нескольких футболистов «Зенита». В частности Халка. Если бразилец разбегается и заиграет в полную силу, то остановить его уже будет трудно. В случае если Халка удастся выключить из игры, мы можем на что-то надеяться.

    У нас есть Муса – это двигатель, который способен создать проблемы «Зениту». А наши полузащитники Тошич и Дзагоев должны сделать свое дело. Также нужно не бояться использовать Александра Головина и доверять ему. Думаю, что мы можем увидеть его в стартовом составе.

    Участие многих футболистов в играх за сборные никак не скажется на игре. Было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Будет плохо, если ЦСКА не выдержит борьбу в матче с «Зенитом». Ничья в Санкт-Петербурге – это нормальный результат, который устроит всех болельщиков ЦСКА. Думаю, что матч закончится со счетом 1:1», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2016 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 3 апреля 2016, 16:33

      Победа Зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2016, 16:26

      А нам ничья никак не прёт! Зенит - чемпион! И мы простим ему даже корявенькую и валидольную , но победу

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