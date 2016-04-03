Скончался Чезаре Мальдини

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни легендарный защитник «Милана» Чезаре Мальдини. Знаменитый футболист провел за «россонери» 347 встреч, в которых отметился тремя голами. За время выступлений в «Милане» Мальдини четырежды выигрывал Серию А и один раз добился победы в Кубке чемпионов.

После завершения карьеры игрока Мальдини уже в качестве тренера работал в том же «Милане» и сборной Италии. Помимо этого он возглавлял «Парму», сборную Парагвая и другие клубы.

Его сын, Паоло Мальдини, также является легендой «Милана» и сборной Италии.