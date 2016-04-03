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Скончался Чезаре Мальдини

3 апреля 2016, 09:34
15

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни легендарный защитник «Милана» Чезаре Мальдини. Знаменитый футболист провел за «россонери» 347 встреч, в которых отметился тремя голами. За время выступлений в «Милане» Мальдини четырежды выигрывал Серию А и один раз добился победы в Кубке чемпионов.

После завершения карьеры игрока Мальдини уже в качестве тренера работал в том же «Милане» и сборной Италии. Помимо этого он возглавлял «Парму», сборную Парагвая и другие клубы.

Его сын, Паоло Мальдини, также является легендой «Милана» и сборной Италии.

Источник: Бомбардир.ру
Италия Милан Италия Мальдини Паоло
Комментарии (15)
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ГераХэвиЛОКО
1459668094
Каждому свое время... скорбим с Италией
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Тёма123123
1459671905
Жаль
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KARAT777
1459674723
Это утрата для итальянского футбола
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ЖОРРО
1459675460
Светлая Ему Память!
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BlackMurder
1459676061
Мои соболезнования итальянцам
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Spaun87
1459676813
Легенда!!! Пусть земля ему будет пухом!!!
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Den4ik111
1459678915
Печально(((
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Vaart23
1459679313
Великая династия
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armbarm
1459681468
Ещё одна легенда... Жаль(((
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Surik43
1459683516
Соболезнования семье, мировой футбол потерял еще одну легенду 20 века((((((((
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