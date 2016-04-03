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    Мостовой: «Ростов» должен быть в тройке»

    Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой дал свой прогноз на место «Ростова» в турнирной таблице в конце текущего сезона.

    «Скажу так — в тройке «Ростов» быть должен. Календарь у команды непростой, но если подопечные Бердыева продолжат идти по такому же очковому графику — задача абсолютно выполнима. Главное, исключить незапланированные потери, как это случилось у ростовчан в Перми. Не будет подобных осечек – и сказка «русского «Лестера» вполне может стать былью», — констатировал Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2016 08:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 апреля 2016, 11:29

      Только первое место))))

      1
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      Рейтинг: +20

      Black Jask 3 апреля 2016, 11:12

      Согласен, с такой игрой в обороне и контратаках, Ростов имеет право быть в тройке сильнейших.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 3 апреля 2016, 10:34

      в Лч хоть бабосов подзаработают)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 апреля 2016, 10:01

      Тоже надеюсь, что должен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 09:18

      На Пермском гамнадроме трудно была выиграть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 апреля 2016, 09:16

      Надеюсь, что таких полей как в Перьми больше Ростову не попадется! А так и Локо и Зенит Ростову по силам!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Serjoga 3 апреля 2016, 11:29

      Тем более играем в Ростове.

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