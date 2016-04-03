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    Хенти: «Мне нравится российская полиция — очень вежливые и с хорошим чувством юмора»

    Новичок «Локомотива» Эзекиэль Хенти рассказал о трудностях адаптации к жизни в России.

    «К чему в России привыкнуть тяжелее всего? Даже не знаю. Я привык переезжать, путешествовать – это часть моей жизни. Никаких трудностей особо не испытываю, потому что пока вся моя жизнь в Москве – это тренировки на базе или стадионе, матчи и дом. Единственное, с чем не разобрался, – как пополнять баланс на телефоне. Но меня выручает переводчик Степан, постоянно прошу его.

    Однажды не смог заправить автомобиль, потому что на заправке никто не знал английского языка. Я сначала не мог понять: как можно не знать английский? А потом понял: в России это нормально. Когда в первые дни на новой машине ездил без номеров – это ведь разрешено какое-то время после покупки, – меня несколько раз «тормозили» дэпээсники. Общался с ними через гугл-транслейт. Но сейчас, когда повесил номера, они меня знают и здороваются, как друзья. До сих пор, бывает, останавливают, а потом видят меня за рулем и говорят: «Езжай, парень». В общем, мне нравится российская полиция – очень вежливые и с хорошим чувством юмора», — заключил Хенти.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    03.04.2016 08:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      Grismist 3 апреля 2016, 12:56

      Вот сколько не ездил по стране(относительно не далеко), самые злобные дэпсы(да и ппс тоже) в Краснодаре. Ростовские номера для них, как для оборотней полнолуние, зверствуют... Но, должен признать, не все; изредка попадались и нормальные мужики.

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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 3 апреля 2016, 11:22

      очень даже

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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 3 апреля 2016, 10:08

      где он интересно побывал

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