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    «Мордовия» сразится с «Крыльями Советов» за место вне зоны вылета

    Саранская «Мордовия» имеет хороший шанс покинуть зону вылета, в то время как самарским «Крыльям Советов» принципиально набирать очки, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 апреля 2016, 10:03

      Тоже думаю, что будет ничья, на неё и поставила свои боллары

      0
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    • ...
      Рейтинг: -16

      Rembo1983 3 апреля 2016, 09:46

      0-0

      -1
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