«Мордовия» сразится с «Крыльями Советов» за место вне зоны вылета

Саранская «Мордовия» имеет хороший шанс покинуть зону вылета, в то время как самарским «Крыльям Советов» принципиально набирать очки, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!