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    Ловчев: «Тренерский штаб «Спартака» несостоятелен, там анархия — мать порядка»

    Известный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Ростовом» (0:2).

    «Во втором тайме «Спартак» выглядел просто беспомощно. В центре – пас ради паса, у владеющего мячом не было ни адреса, ни решения. А у «Ростова» было: получил мяч – хлещи вперед. И это выглядело намного опаснее. Когда хозяева дважды забили, помышлять стали об одном: как не пропустить. Не случайно моменты у «Спартака» были до двух пропущенных мячей. После «Ростов» просто не дал ничего сделать, включив мощный прессинг. И не стал забивать третий мяч, хотя возможности были.

    Опытная, организованная, обученная, ответственная команда делала именно то, о чем помышляла, – отстаивала преимущество. А в «Спартаке» люди бегали словно сами по себе. Анархия – мать порядка.

    В такой ситуации ростовское поражение, несомненно, тренерское. Я был сторонником назначения Аленичева, говорил об этом Федуну. Но если объективно оценивать его тренерский путь… Наверное, можно закрыть на все глаза и дать Аленичеву длительный кредит доверия. На сегодняшний день, однако, тренерский штаб «Спартака» по большому счету несостоятелен и далек от уровня Бескова, Симоняна или Романцева. По крайней мере, так это выглядит», — заключил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.04.2016 08:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +213

      nik_59 3 апреля 2016, 13:22

      Не видно команды.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 11:04

      А по моему это ты как эксперт несостоявшийся-одно гав.но из уст льется.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2016, 10:40

      Спартак - команда истеричка. Для него главное - результат. Вот он его и имеет!

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 3 апреля 2016, 10:21

      не забывайте ! первый из вне игры ! второй тоже под вопросом ! плюс пеналь не назначил судья ! бердыев так и играет - забили и встали у своих ворот ! а дальше как повезёт на контратаке !

      2
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vladimir63 3 апреля 2016, 11:33

      Ну может первый и был из вне игры. Какие вопросы у тебя могут вызвать 2 гол и какой пеналь? Ты про что мальчик? Прежде чем такую уйню писать что ты не говоришь про не назначенный пеналь в пользу Сельмаша в первом круге? И мы проиграли. Память коротковата. Поэтому сделай доброе дело. Подзамолчи свой рот.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vladimir63 3 апреля 2016, 11:35

      Спартак так и играет. Не забили, напускали и как-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +10

      Rusl161 > vladimir63 3 апреля 2016, 15:57

      Но почему-то болелы спама забывают первый круг . После того как спам запил Аленичев заменами довел кол-во защитников на поле до 7

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > Rusl161 3 апреля 2016, 16:40

      И что. Вы же говорите - шлавное результат.

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 3 апреля 2016, 10:09

      Давайте наберемся терпения и не надо языком трепать много всяким журналюгам и экспертам! Дайте время Аленичеву-он в отличие от болтунов в финале Лиги Чемпионов гол забил,если помните! Совершенство требует времени и терпения!

      3
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 3 апреля 2016, 10:07

      За ЧР в 2016г. будут бодаться Ростов и Терек:))))) я за Ростов болею ........

      0
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 3 апреля 2016, 09:28

      За последние 20 лет только Андрюха Чернышев изначально выглядел выскочкой и болтуном на посту тренера. Остальные давали нам, болельщикам надежду в успех. У всех что то не сраслось. Мало опыта и работать не умеют. Все, в том числе и Алень !

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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 3 апреля 2016, 09:18

      Ну почему нам последние 15 лет не везёт с тренерами !? Почему после Старостина у нас отсутствует "мудрость", млин.

      2
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 3 апреля 2016, 09:13

      Евгений прав, в Спартаке хаос. У мудрого Бердыева и парни мудро играют, даже молодые. Это показатель работы всего тренерского состава, очень тщательной и ответственной. Ошибка руководства клуба, надо было Бердыева главным, а нынешних помощниками. Был бы результат и опыта поднабрались...

      2
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > 50 лет за Спартак 3 апреля 2016, 10:12

      Бердыеву с ними не по пути, если главным то только своим штабом. Они могут мешать Бердыеву.

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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак > Pirboy71 3 апреля 2016, 21:12

      Не принципиально кем, наблюдателями, тренерами, селекционерами, менеджерами. Но только при Бердыеве. Пусть без право голоса.

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      Рейтинг: +29

      Ru677 3 апреля 2016, 08:13

      Дайте Егору играть!!! патлы

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