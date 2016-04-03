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    Кудряшов: «Обыграть «Спартак», народную команду, всегда приятно»

    Бывший защитник «Спартака» Федор Кудряшов, выступающий за «Ростов», поделился впечатлениями от встречи с красно-белыми.

    «Я недавно в команде, но установка всегда одна вне зависимости от соперника, будь то «Спартак», «Амкар» или ещe кто-то. Каких-то дополнительных слов тренером сказано не было.

    Что касается того, что я раньше играл за «Спартак»… Сейчас для меня это уже не такой принципиальный матч, как раньше. Но в любом случае обыграть «Спартак», народную команду, всегда приятно, несмотря на то, какое место они занимают в турнирной таблице. Всегда любая команда выходит на «Спартак» с особым настроем.

    Готовы ли к Лиге чемпионов? Мы не смотрим в таблицу и готовимся к каждой игре. У нас нет давления, мы не думаем об этом. Для нас решающим является каждый следующий матч», — заключил Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2016 07:54
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 3 апреля 2016, 10:05

      Скоро такой народной командой станет "Ростов", я так думаю

      3
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 09:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выспаться на Спартаке,всегда приятно.

      -5
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      Рейтинг: +124

      1cent 3 апреля 2016, 08:34

      Федь вот ты вроде взрослый парень и все такое , но с какого перепугу спартачи НАРОДНАЯ команда??? 12 лет без трофеев куева гора тренеров игроков нормальных раз два и обчелся

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 1cent 3 апреля 2016, 09:44

      А ты создай опрос -самая любимая команда России-вот и получишь свой ответ.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 1cent 3 апреля 2016, 09:44

      И не важно сколько лет без трофеев -мы просто любим ее.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +124

      1cent > Диктор 3 апреля 2016, 09:50

      а за чем? просто вас маскалей 15 миллионов и то что 0.01 процента масквы -это фарш. чем удивил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > 1cent 3 апреля 2016, 12:20

      А кто тебе идиоту сказал что я с Москвы ?

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > 1cent 3 апреля 2016, 16:36

      я вот не из Москвы. И болел Спартака здесь много

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 07:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну так это не вы обыграли-это пидерская бригада судей обыграла-а вы так себе просто позор России.

      -8
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > Диктор 3 апреля 2016, 11:28

      Спартак проиграл, виноваты все кроме Спартака

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 3 апреля 2016, 11:45

      Свежо предание. Позор России твой Спартак и болелы, которые кидали кресла на матче. Скоро даже дворовые команды будут вас укатывать в асфальт.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Black Giz 3 апреля 2016, 12:21

      Ну да-согласен поведение не ахти-надо было просто открутить бошки судье и его бригаде.

      -2
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