Игроки «Лестера», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити» попались на допинге

Шведский журналист Магнус Эмерссон на своей странице в Twitter опубликовал информацию о том, что игроки клубов, лидирующих в нынешнем сезоне АПЛ, уличены в использовании допинга.

По словам Эмерссона, на допинге попались Шмейхель, Фухс, Канте, Марез, Варди, Олбрайтон и Оказаки (все – «Лестер»); Эриксен и Н’Джие (оба – «Тоттенхэм»), а также Алекс Ивоби («Арсенал») и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити»).

Кроме того, журналист утверждает, что Росицки, Агбонлахор, Фабрегас, Диего Коста и другие футболисты употребляли кокаин.

Отметим, что немецкий журналист Хайо Зеппельт – автор нашумевшего фильма о допинге в российской легкой атлетике – анонсировал громкие разоблачения в британском спорте, в том числе и в футболе. Cюжет на эту тему должен выйти 3 апреля на немецком канале ARD, а в печатном виде история будет опубликована в английской газете Sunday Times, которая уже представила обложку воскресного номера.