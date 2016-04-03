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  • Игроки «Лестера», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити» попались на допинге

Игроки «Лестера», «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити» попались на допинге

3 апреля 2016, 00:19
16

Шведский журналист Магнус Эмерссон на своей странице в Twitter опубликовал информацию о том, что игроки клубов, лидирующих в нынешнем сезоне АПЛ, уличены в использовании допинга.

По словам Эмерссона, на допинге попались Шмейхель, Фухс, Канте, Марез, Варди, Олбрайтон и Оказаки (все – «Лестер»); Эриксен и Н’Джие (оба – «Тоттенхэм»), а также Алекс Ивоби («Арсенал») и Келечи Ихеначо («Манчестер Сити»).

Кроме того, журналист утверждает, что Росицки, Агбонлахор, Фабрегас, Диего Коста и другие футболисты употребляли кокаин.

Отметим, что немецкий журналист Хайо Зеппельт – автор нашумевшего фильма о допинге в российской легкой атлетике – анонсировал громкие разоблачения в британском спорте, в том числе и в футболе. Cюжет на эту тему должен выйти 3 апреля на немецком канале ARD, а в печатном виде история будет опубликована в английской газете Sunday Times, которая уже представила обложку воскресного номера.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Лестер Тоттенхэм Арсенал Манчестер Сити
Комментарии (16)
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kotmyshka
1459633225
Допинг в Великобритании? Да разве такое возможно? Да никогда.
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skipushkach
1459635595
Жиииирная утка
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westerose
1459637588
А, ну все ясно, Лестер начали сливать. Не тот бред для Лиги Чемпионов.
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Wiskey
1459640613
Судя как Коста ведет себя на поле - он постоянно под коксом.
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Аликерич
1459649474
Судя по только что появившимся новостям - там более 150 британских спортсменов, не только футболистов - употребляли запрещенные препараты и значительно хлеще, чем мельдоний, в том числе и стероиды, при чем там есть видеозапись на скрытую камеру признания владельца клиники, работавшего с этими спортсменами, поэтому походу грядет большая буря для АПЛ.
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Serjoga
1459655795
И что дальше?
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Mamarchello
1459655998
Я думаю мельдоний, в сравнении с их допингом, - мятная конфетка)
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Никита35
1459658061
Не могут в игре Лестер победить-задушат так
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Rash0559
1459677696
Ну что поделать, журналистские интрижки.. Самим не стремно... Хотя... Какой там..
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hjvfybcn
1459702551
Как только Лестер стал выше всех... Пускай тогда, всех проверяют
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