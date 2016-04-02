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    Новосельцев: «Когда выступал за «Истру», приходилось играть на болотах»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев рассказал о выступлении за «Истру» во второй лиге российского футбола. Напомним, за свой бывший клуб футболист выступал в 2012 году.

    – Вторая лига – это самое страшное, что может случиться с молодым футболистом?

    – Не самое, я ведь играл и в КФК (улыбается). Я прошел все лиги: третью, вторую, первую и дошел до Премьер-лиги. Во второй лиге я отыграл сезон. Помню, приехала наша «Истра» в Череповец. Было пасмурно. Обстановка напоминала больницу – один к одному. Стадионы-то во второй лиге обычные, но старые, их нужно реставрировать, а ими никто не занимается. Не очень приятная атмосфера.

    – На болотах приходилось играть?

    – И такое было. Точно помню, когда в детско-юношеской школе я выступал за «Сокол», приехали играть в Кунцево. Был сильный дождь, лужи просто нереальные. Один эпизод как сейчас перед глазами – вратарь соперника не отбил толком мяч, он уже должен был залетать в ворота, но застрял в луже и где-то метра не дотянул до линии. Ноги тонули в воде, но мы все же выиграли со счетом 1:0. Я играл сначала опорника, но в конце матча тренеры сказали мне идти вперед. После этого я и забил гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.04.2016 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 апреля 2016, 18:07

      ВСЁ НОРМАЛЬНО. пОСЛЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДОЖДЯ ПОДСОХЛО И ВЕТЕР СПАЛ

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