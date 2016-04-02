Тотти окончательно решил покинуть «Рому»

Форвард и многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти окончательно заявил, что не намерен оставаться в римском клубе после окончания текущего сезона. Связано это с практически полным отсутствием игровой практики. По мнению 39-летнего футболиста его физическая форма позволяет ему продолжать выступления на высоком уровне. Однако, его мнение расходится со взглядами главного тренера «волков» Лучано Спаллетти.

Тотти имеет ряд предложений от клубов МЛС и намерен продолжит карьеру именно там. Однако, если нападающий уедет за океан, то его будущее в «Роме», где ему уготован административный пост по завершении карьеры, может немного осложниться.