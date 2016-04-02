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    Веллитон: «В России меня очень расстраивал расизм»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон поделился воспоминаниями от своего выступления в России, подчеркнув при этом, что вновь готов вернуться в РФПЛ.

    – Какие у вас остались воспоминания от России?
    – Были как хорошие, так и плохие моменты, но позитива все-таки больше.

    – А плохие – это какие?
    – Расизм меня очень расстраивал.

    – Прямо на улицах что-то говорили?
    – Нет, в основном на стадионах, когда играли где-нибудь на выезде. Мне говорят, сейчас ситуация изменилась к лучшему. А тогда слушал с трибун уханье и прочие подобные вещи.

    – Помимо, Бразилии, вы играли в России, Турции и Испании. В какой стране нравилось больше?
    – В России! Всегда себя идентифицировал именно с чемпионатом России. И адаптировался к нему быстро, без проблем. В Бразилии я мало поиграл, только год, а в Москве провел пять лет.

    – Значит, ждем вас в России снова?
    – Да! Изучаю предложения.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2016 13:43
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +24

      ReFa63 2 апреля 2016, 15:43

      Как стыдно за страну за такие моменты

      -2
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