«Уфа» постарается взять реванш у «Урала» за поражение в первом круге

В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Урал» и «Уфа». В матче первого круга команда из Екатеринбурга была сильнее (1:0) и сегодня гостям предстоит взять реванш.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 12:00. Не пропустите!