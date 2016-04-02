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    Веллитон может вернуться в Россию

    Бывший форвард «Спартака» Веллитон рассматривает возможное возвращение в чемпионат России. Напомним, что последним местом работы бразильца был турецкий клуб «Мерсин».

    Веллитон, как у вас дела? В последнее время вы играли в Турции за «Мерсин», но в последнее время про вас ничего не слышно…

    – Сейчас я в Бразилии. Мне поступили два предложения из России. Теперь жду, как разрешится ситуация.

    От каких клубов предложения?

    – Предпочту пока не говорить.

    Была информация, что вас хотел подписать «Терек», но как свободного агента.

    – Возможно. С турецким клубом контракт расторгнут, я стал свободным агентом. Так что ни клубу, который захочет меня подписать, ни мне самому, не нужно платить деньги туркам.

    Собираетесь в ближайшее время в Россию?

    – Да, думаю, в апреле прилечу.

    В «Спартак» все еще можете вернуться?

    – Ну, если у клуба есть интерес ко мне... Но пока ничего не могу комментировать.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2016 06:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 2 апреля 2016, 12:38

      Кубань

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 2 апреля 2016, 11:29

      в Армавир

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 2 апреля 2016, 10:19

      Интересно куда он собрался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      viking_91 2 апреля 2016, 07:50

      в Спартак!

      0
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > viking_91 2 апреля 2016, 09:06

      В ЦСКА

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