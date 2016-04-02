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    Слуцкий: «На уровне РФПЛ матч с «Зенитом» – важнейший за последние пять–шесть лет»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ против «Зенита».

    «Матч после сборных всегда чуть менее предсказуем, чем в обычном микроцикле, но, в любом случае, команды находятся в одинаковых условиях. И у нас, и у «Зенита» было много игроков в сборных. Думаю, матч будет предельно насыщенным, интересным и качественным.

    Если бы я не работал в сборной, то все равно бы смотрел матч России и понял бы состояние игроков национальной команды – и ЦСКА, и «Зенита». В таких матчах трудно искать какое-то дополнительное преимущество», – сказал Слуцкий.

    Наставник армейцев считает, что эта игра является самой важной за последние несколько сезонов.

    «Встречаются две команды, которые уже много лет в чемпионате России соперничают за самые высокие места. Понятно, что этот матч на уровне нашего чемпионата самый важный за последние лет пять-шесть».

    Матч «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 3 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2016 00:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 апреля 2016, 04:41

      многое решится для Зенита в этом матче

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