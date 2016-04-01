Инфантино: «США могли бы провести чемпионат мира хоть завтра»

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил футбольную инфраструктуру США и прогресс команд из этой страны.

«США могли бы принять чемпионат мира хоть завтра. Их инфраструктура развивается, и сам футбол в этой стране тоже прогрессирует, особенно женский. В прошлом году я был на финале чемпионата мира в Ванкувере и видел прекрасную победу великолепной сборной.

Мужская команда играет на чемпионатах мира с 1990 года и тоже показывает определенные результаты.

Люди в США любят футбол и скоро поймут, что это один из лучших видов спорта. Что касается ЧМ-2026, то США должны подать заявку, а потом начнется обсуждение», – сказал Инфантино.