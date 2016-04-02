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РФПЛ. «Терек» добыл победу над «Анжи»

2 апреля 2016, 16:22
14

В матче 22-го тура РФПЛ «Терек» в самой концовке игры вырвал победу у «Анжи» – 3:2. Три очка грозненскому клубу принес точный удар Аблае Мбенгуе.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Терек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Лазич, 7; 1:1 – Грозав, 11; 2:1 – Грозав, 26; 2:2 – Боли, 44; 3:2 – Мбенгуе, 88.

Терек: Городов, Плиев, Родолфо (Кен, 85), Семенов, Айссати, Уилкшир (Мохаммади, 72), Кузяев, Иванов, Грозав, Лебеденко, Митришев (Мбенгуе, 66).

Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Лазич, Гаджибеков, Маевский, Мкртчян, Газимагомедов (Эбесилио, 64 – Гасанов, 88), Бериша, Максимов, Боли.

Предупреждения: Митришев, 30; Грозав, 57; Иванов, 80 – Лазич, 1; Бериша, 77; Мусалов, 90.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Анжи
Комментарии (14)
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АлёшкА91
1459603522
анжи - ДО СВИДАНИЯ!!!!!!!!!!
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APchelov
1459603815
Какая грызня наверху таблицы! Ачуметь! У них в уефа своя лига чемпионов. А у нас в рфпл - своя
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MirOb1
1459603920
Терек с ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ. Рубину желаем успехов.
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vladik12
1459604249
Классический кавказский дог, но на этот раз с сюжетом. Прогрессируют...
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арейская
1459606060
Победа "Терека" ожидаема, хотя и пришлось изрядно попотеть
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Alex5813
1459606607
вырвали)
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Вомбат
1459606692
Все-таки чемпионы по коверканию иностранных имен именно российские журналисты. Подумаешь Зирков вместо Жирков. Мбенгуйе вместо Мбенг (притом что это г на самом деле почти не произносится) - это гораздо круче.
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REDWHITE_
1459608636
АНЖИ НА ВЫХОД
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IVAN53
1459608997
а где даги малолетние?
Ответить
sir_Alex
1459610636
Молодцы, с победой.
Ответить
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