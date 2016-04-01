Блаттер: «Всегда найдутся страны, которые пытаются навязать ФИФА свою волю»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал о том, как проходили выборы страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года. Ранее Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время ожидается «информационный вброс» на тему покупки Россией права проведения турнира.

«После ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее ФИФА решила проводить турниры в одной стране, так что заявка Бельгии и Голландии на 2018 год не имела шансов. Не были реальными претендентами и Португалия с Испанией.

Но всегда найдутся страны, которые пытаются навязать ФИФА свою волю», – сказал Блаттер.