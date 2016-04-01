Ловчев: «Школьные» ошибки Лодыгина никуда не делись»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ошибки голкипера «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина в товарищеском матче с командой Франции (2:4).

«Причины ошибок Лодыгина, на мой взгляд, в его не очень хорошей школе. Слышал, что тренер Михаил Бирюков поехал смотреть в Грецию совсем другого футболиста для «Зенита». Но увидел голкипера с российскими корнями и порекомендовал клубу его. А «школьные» ошибки никуда не делись, мы видим их по сей день», – сказал Ловчев.