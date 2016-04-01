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    Маурисио ждет получения российского гражданства

    Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассчитывает продлить свой действующий контракт с клубом по окончании текущего сезона.

    «Конечно, я хотел бы продлить контракт с «Зенитом». Но все-таки этот вопрос не ко мне. Решение будут принимать руководство и тренер. А меня в Санкт-Петербурге все устраивает: и отношения в команде, и сам город, моей семье здесь очень комфортно.

    Я очень хочу получить и российское гражданство. Я разговаривал на эту тему с руководством «Зенита», и мне обещали оказать содействие. Посмотрим, как все сложится», – заявил Маурисио.

    Напомним, что действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2016 года.

    Источник: Известия

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    01.04.2016 10:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +803

      jet andy 1 апреля 2016, 16:17

      Отличные новости!

      1
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      Рейтинг: +25

      black_spirit 1 апреля 2016, 14:12

      Хуже для сборной точно не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ETerno 1 апреля 2016, 14:06

      Ну пусть, пусть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 1 апреля 2016, 13:10

      Хлопушка любятово

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 1 апреля 2016, 11:39

      это все затеи с гражданством, утопия, блистал бы талантом играл в Европе в а так, по сути свои доморощенные и не нужны своим клубам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 1 апреля 2016, 11:34

      Я сам как то против.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      астрал 1 апреля 2016, 11:08

      один из применяемых руководством футбола методов уничтожения своих, доморощенных талантов - это предоставление гражданства нашей страны средненького класса иностранцам. Все разговоры о здоровой конкуренции это уловка чиновников. Идет планомерное целенаправленное уничтожение спорта в стране. А разговоры ведутся правильные. Обидно смотреть как гибнет некогда великая спортивная держава. Подтверждением служит тщательно спланированный позор наших спортсменов на допинге. Эх, вы..!

      3
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      Рейтинг: +13

      MichLokoBoy > Рулон Обоевъ 1 апреля 2016, 11:48

      Если бы все решалось на сайтах,или хотя бы слушали мнение народа...

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > MichLokoBoy 1 апреля 2016, 15:56

      А когда нас спрашивали? Я не про футбол)))

      1
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