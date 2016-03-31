Футболисты «Уфы» не могут вылететь в Екатеринбург из-за задержки рейса

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный сообщил о том, что делегация команды уже в течение пяти часов не может вылететь в Екатеринбург на гостевой матч 22-го тура чемпионата России против «Урала».

Причиной тому является туман, из-за которого в уфимском аэропорту задержаны более десятка рейсов.

«Пятый час аэропорт «Уфа» не выпускает нас в Екатеринбург. Состояние близкое к паническому», – написал Тыртышный.

Игра состоится 2 апреля. Начало встречи в 12:00.