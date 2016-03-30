Мамаев: «Переход в ЦСКА сыграл ключевую роль в моей карьере»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал свой переход в ЦСКА в 2007 году главным шагом в своей карьере.

«Конечно, он сыграл ключевую роль. У «Торпедо» тогда уже начались трудные времена, мы вылетели из Премьер-лиги. Можно было увязнуть в первом-втором дивизионах. А предложение от ЦСКА – это был даже не шаг, а прыжок вперед.

Команда тогда уже была чемпионом России, выиграла Кубок, за два года до этого взяла Кубок УЕФА. Большего и представить себе нельзя было», – сказал Мамаев.