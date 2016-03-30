Клопп: «Матчи с «Боруссией» Д не станут битвой между моей новой любовью и старой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не рассматривает предстоящие матчи с дортмундской «Боруссией» как противостояние с бывшей командой. Напомним, «Ливерпуль» сыграет с «Боруссией» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Это не будет только внутренней битвой между моей новой любовью и старой. Игра с «Боруссией» не станет для меня проблемой. Переходя в дортмундский клуб, я сохранил хорошие отношения с «Майнцем». Мы осознаем, насколько это тяжелый жребий для нас.

То, как играет Дортмунд, вызывает огромное уважение. Но если у нас будет хороший день и мы воплотим в жизнь свои планы, у нас будет шанс.

У нас всегда есть относительно хороший план в матчах с командами, которые неплохо играют в футбол. Мы не собираемся предоставлять основным игрокам отдых», – сказал Клопп.