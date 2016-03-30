Невилл: «Я бы хотел продолжить начатое, но понимаю, что результаты не соответствуют требованиям»

Бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл прокомментировал свою отставку. Напомним, сегодня клуб разорвал контракт с английским специалистом.

«Я бы хотел поблагодарить клуб, фанатов, тренерский штаб и игроков. Мне бы хотелось продолжить начатую мной работу, но я понимаю, что в нашем деле важен результат, а он не соответствовал ни моим стандартам, ни требованиям клуба», – сказал Невилл.

Под руководством Невилла «Валенсия» провела в Примере 16 матчей, в которых одержала три победы, потерпела восемь поражений и пять раз сыграла вничью.