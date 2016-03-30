Канте: «Рад своему дебютному голу»

Полузащитник сборной Франции Н`Голо Канте очень рад первому мячу за сборную, который он забил в товарищеском матче с национальной командой России (4:2). Примечательно, что в день игры хавбеку исполнилось 25 лет.

«Счастлив, что удалось отметиться дебютным голом в составе сборной Франции. Отмечал ли я день рождения? Не отмечал, но мне удалось сделать для себя отличный подарок. Рад, что моя команда победила, но игру нельзя считать идеальной, а значит нам нужно продолжать работу.

Мне довелось играть в одной команде с великими игроками. Теперь нужно еще более прогрессировать на клубном уровне, чтобы добиться вызова в сборную на чемпионат Европы», — сказал он.