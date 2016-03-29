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    Смертин: «Диарра – лучший опорник в истории российского чемпионата»

    Бывший футболист сборной России Алексей Смертин высоко оценил полузащитника сборной Франции Лассану Диарра, который может сыграть против российской национальной команды.

    «Пожалуй, Лассана Диарра — лучший опорник в истории нашего чемпионата. В России он действительно выдавал очень яркие матчи. Это игрок топ-уровня. Кстати, я общался о Диарра с Жозе Моуринью. После чемпионства «Челси» в прошлом сезоне нас, игроков «золотого» состава 2005 года, пригласили в Лондон на приятную церемонию. Посмотрели последний матч сезона, потом устроили чествование и так далее.

    И я в том числе успел поговорить с Жозе о Диарра. Моуринью очень правильно сказал: «He is fantastic player! But very strange…» Ну, характер у Ласса и правда непростой. Но игрок он фантастический – как можно не доверять мнению Моуринью?» – сказал Смертин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.03.2016 14:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +137

      serg30 29 марта 2016, 19:32

      Вспоминается момент, как Бубнов по своей давней традиции "приложил" Широкова. Мол, для Диарра, Рома - колхозник. Дело было перед матчем "Зенит" - "Локо". На следующий день француз снёс Ширу в своей штрафной и получил красную карточку. Ещё в первом тайме.

      0
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      Рейтинг: +3419

      FRZZ 29 марта 2016, 17:52

      Это точно, Лассана Диарра профессор футбола..

      1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 29 марта 2016, 16:44

      Если по уровню то да

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 29 марта 2016, 15:54

      Эльм с ним не согласен

      2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Майор Дзагоев 29 марта 2016, 17:38

      Франсиску Лима думаю тоже

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 15:26

      Когда он успел им стать, а? Что за пресмыкательство перед каждым овном?

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