Смертин: «Диарра – лучший опорник в истории российского чемпионата»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин высоко оценил полузащитника сборной Франции Лассану Диарра, который может сыграть против российской национальной команды.

«Пожалуй, Лассана Диарра — лучший опорник в истории нашего чемпионата. В России он действительно выдавал очень яркие матчи. Это игрок топ-уровня. Кстати, я общался о Диарра с Жозе Моуринью. После чемпионства «Челси» в прошлом сезоне нас, игроков «золотого» состава 2005 года, пригласили в Лондон на приятную церемонию. Посмотрели последний матч сезона, потом устроили чествование и так далее.



И я в том числе успел поговорить с Жозе о Диарра. Моуринью очень правильно сказал: «He is fantastic player! But very strange…» Ну, характер у Ласса и правда непростой. Но игрок он фантастический – как можно не доверять мнению Моуринью?» – сказал Смертин.