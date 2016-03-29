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    Гасилин: «На «Динамо» с «Тереком» пришло столько людей, сколько в Германии на дворовые команды ходят»

    Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, проводящий нынешний сезон в аренде в «Шальке», отметил низкую посещаемость матчей чемпионата России.

    «Недавно включил телевизор, показывают «Динамо»«Терек». На трибунах лишь три тысячи человек. Ужасно. В Германии на матчи дворовых команд столько ходят. Бело-голубые – клуб с историей, как такое вообще возможно? Но все равно верю, что накануне чемпионата мира будет какой-то подъем», – сказал Гасилин.

    В текущем сезоне Гасилин провел за вторую команду «Шальке» 22 поединка, в которых отметился девятью голами.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.03.2016 01:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 марта 2016, 17:11

      На ЧМ 2018 зрителей будет не больше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 29 марта 2016, 12:37

      Здесь он прав.Несколько лет назад в Берлине было дерби Герта-Унион,так там 80-тысячный Олимпия-штадион был полностью заполнен.А это ВТОРАЯ бундеслига.Чего тогда говорить о первой,если там даже аутсайдеры типа Ганновера,Нюрнберга или Фрайбурга регулярно собирали аншлаги.Причём у них стадионы больше,чем у большинства команд РФПЛ.Не хочу кидать камень ни в чей огород,я понимаю,что у нас есть объективные проблемы,которые мешают полностью заполнять стадионы,но факт есть факт - в Германии с посещаемостью дело обстоит на несколько порядков лучше,чем у нас сейчас(именно сейчас,ведь раньше у нас даже огромные стадионы,такие как московские Лужники или Динамо,ленинградский им. Кирова,киевский Олимпийский или тбилисский им. Ленина и т.д и т.п заполнялись полностью). Тут можно долго смеяться над тем же Динамо с его Химками,как у нас любят делать,но ведь и Зенит сейчас даже маленький(по сравнению с немецкими стадионами) Петровский далеко не всегда заполняет,что при такой игре и таком подорожании билетов совсем не удивительно.

      1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 29 марта 2016, 08:46

      гасилин газовый мажор, если бы тебя не тащили при стольких же играл

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > карасевщинa 29 марта 2016, 09:56

      Причем здесь газовый мажор. Он по телеку увидел нашу реальность. Это не было бы так печально, если не было бы правдой.

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 марта 2016, 08:41

      Цифры беспристрастны.
      Какой уровень. такие и цифры.

      2
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