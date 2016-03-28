Рохо: «После завершения контракта с «МЮ» хотел бы вернуться в «Эстудиантес»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо заявил, что намерен вернуться в свой первый клуб «Эстудиантес» по завершении своего контракта с «красными дьяволами».

«Скучаю по «Эстудиантесу», своей семье и друзьям. Хотелось бы вернуться сюда, когда завершится мой контракт в Англии», – приводит слова Рохо TyC Sports.

Напомним, соглашение аргентинца с «МЮ» рассчитано до середины 2019-го года. В текущем сезоне Рохо принял участие в 10-ти матчах АПЛ, сделал одну голевую передачу и заработал три желтых карточки.