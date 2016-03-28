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    Бубнов: «Поставьте Широкова как икону в раздевалке на Евро и молитесь на него»

    По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, хавбек «Терека» Олег Иванов на сегодняшний день больше достоин места в сборной России, нежели полузащитник ЦСКА Роман Широков.

    «Потенциал Иванова увидел еще Хиддинк, когда взял на чемпионат Европы 2008-го года. После этого Иванова надо было постоянно приглашать в сборную и наигрывать. На мой взгляд, он не первый сезон играет сильнее Широкова. Он еще и моложе. Во-первых, у Олега Иванова больший объем ТТД. Он выполняет значительно большую работу, и диспетчерскую, и в оборонительном плане. Во-вторых, он не хуже, чем Широков, владеет пасом, любым. Он сейчас больше забивает и отдает голевых передач, чем Широков.

    Опыт на международной арене? Когда ты плохой, как Широков, то тебе и опыт не поможет. Для чего мы сейчас берем в сборную Романа Широкова, чтобы из группы выйти? Только из-за капитанства? Как икону поставьте его в раздевалке на Евро и молитесь на него», – сказа Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    28.03.2016 20:58
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +32

      ил бади 30 марта 2016, 11:53

      Широков заигрался . зазвездился

      0
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      Рейтинг: +5170

      ААМ 29 марта 2016, 16:59

      Широков - вчера, но и Иванов не завтра. В лучшем случае - сегодня.

      0
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      Рейтинг: +48

      makovei 29 марта 2016, 16:15

      Широков - говно (как игрок конечно)

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 29 марта 2016, 13:47

      Предлагаю автоматически банить тех, у кого капс лок не выключается.

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 29 марта 2016, 03:40

      всё правильно сказал,широков сейчас никакой,пора бы ему на пенсию,ну забил он гол в первом матче за коней,ну и что?что дальше то?всё на этом.реально пусть лучше молодых наигрывают,а то к 2018 будем спешно всю бразилию натурализовывать

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 марта 2016, 02:35

      Вот интересно-кого и какую команду я задел-что мне минуса лепят? Люди( адекватные ) просто высказывают свое мнение-при этом никого не оскорбляя-думаю не ошибусь если скажу что это клячи гав-ном исходят.Противно реально.

      0
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      Рейтинг: -11

      Русик89 29 марта 2016, 01:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ВАМ БУБНОВ ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА ЧТО ВЫ НЕ ТРЕНЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -4
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      Рейтинг: -11

      Русик89 29 марта 2016, 01:55

      ПОСМОТРИТЕ НА СБОРНЫЕ ДРУГИХ СТРАНН ТОЖЕ МНОГО СТАРЫХ ИГРАЮТ КАК Я ПОМНЮ МЮ УГАРАЛИ ЧТО МЫ ПРОЙДЁМ ЭТИХ СТАРИКОВ В ПОЛУФИНАЛЕ И КАК ВЫДАЛ КАКА!!! ТОТ МАТЧ НА МЮ!!!!И ЧТО КТО ЧТО СКАЖИТ СТАРЫЙ НЕ СТАРЫЙ И РАСКАТАЛ МИЛАН 3-0 ВРОДЕ ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ И ПОТОМ В ФИНАЛЕ ТОГО ГОДА ВЫИГРАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ГЛАВНОЕ ПОМОЖЕТ И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!И ЭТО НЕ СУДИТЕ МЕНЯ ЧТО СТОКА ПИШУ ПРОСТО ДАВНО ХОТЕЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ВЫСКАЗАТЬСЯ

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      Рейтинг: -11

      Русик89 29 марта 2016, 01:50

      Я НЕ ЗА ШИРОКОВА КОНЕЧНО!!!!ХОТЯ БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!!!!! ЩАС ОН ПРОСТО КАК АРШАВИН ПОЧТИ ТОКА ПАСЫ РАЗДАЁТ СТОЯ!!!!ТАКОЙ НУЖЕН НАМ ИГРОК

      -3
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      Рейтинг: -11

      Русик89 29 марта 2016, 01:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОН ЕЩЕ ПОКАЖИТ ШИРОКОВ ЭТО Я ВАМ ГОВОРЮ ОН НОРМАЛЬНО СООБРАЖАЕТ С ПАСОМ НАХОДИТ ВСЕХ,ПРОСТО НЕ ВСЕ ВКУРИВАЮТ ЕГО

      -4
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