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    Онопко: «Как украинцы, которые играют в России, могут быть предателями?»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко выразил мнение, что украинские футболисты имеют право выступать в любом чемпионате, включая РФПЛ. Кроме того, специалист отметил, что политика не должна вмешиваться в футбол.

    «Конечно, украинским футболистам нужно ехать играть в Россию. Да и вообще куда они хотят. Я считаю, что футбол вне политики, и так было всегда. Во времена моей футбольной карьеры у меня было очень много друзей с разных регионов, с разными вероисповеданиями, но, когда мы начинали играть в футбол, мяч всех объединял. Например, недавний матч сборной России против сборной мира – это подтверждение того, что футбол вне политики. И я еще раз говорю, если игрок хочет к нам ехать или его приглашают, то почему он должен отказываться?

    Люди, которые говорят, что украинцы, которые играют в России, – предатели, просто неправильно оценивают ситуацию. Я не понимаю, как человек, который играет в футбол, может быть предателем?», – сказал Онопко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.03.2016 18:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 марта 2016, 00:01

      Как? Легко

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 21:01

      Напомни мне, сынок, когда были эти времена?

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Aztec58 28 марта 2016, 21:02

      Для VVM1964

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 21:00

      Футбол не может быть вне политики, ага, недалёкий Онопко не знает матчасти. Франко помнится запрещал сборной Испании ехать в Москву, наши не поехали в Сантьяго на отборочный матч с Чили, а какая политическая подоплека была у противостояния СССР и Югославии на ОИ-52, а с чего это Израиль записан за УЕФА? Албанцы при Ходже отказывались встречаться с командами СССР. Короче, политика делает мировой футбол и никак иначе!

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 марта 2016, 20:04

      сей вопрос,Виктор Савельевич,надо долбоящерам что в раде сидят,да за печенье пукан рвут надо задавать,но ответа так и не последует,потому как мозгов нету ни у кого,и ситуацию "на завтра" они просчитать не могут

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